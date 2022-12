VIDÉO - Blizzard du siècle : les impressionnantes images de maisons totalement gelées au Canada

En Amérique du Nord, tout le monde se remet progressivement de la tempête historique qui a fait des dizaines de victimes aux États-Unis et au Canada. Le "blizzard du siècle" a provoqué des chutes de neige massives paralysant le trafic aérien mais aussi le trafic ferroviaire pour les fêtes de fin d'année.

Tous les trains de Toronto à Ottawa et à Montréal ont par ailleurs été suspendus le jour de Noël à la suite du déraillement d'un train, selon le service de transport ferroviaire canadien. Et plus de 150.000 personnes étaient également privées d'électricité, notamment en Ontario et au Québec.

Aujourd'hui, les températures reviennent peu à peu à la normale. Mais, la neige et le verglas recouvrent toujours une partie du Canada, ce qui donne place à des images surréalistes. Un photographe canadien a partagé sur les réseaux sociaux la vidéo d'"une rangée de maisons le long du lac Érié (Ontario) complètement couverte de glace après la tempête hivernale".

