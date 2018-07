Tanguy Pastureau : Trump, des étoiles plein les yeux

publié le 27/05/2017 à 08:50

Donald Trump a fait cette semaine son premier voyage officiel à l’étranger. L’homme à la moumoutte d’or a visité 5 pays en 8 jours, avec sa femme Melania, qui avait l’air contente, mais à cause de la chirurgie, ça lui fait la même tête que quand elle est triste. Une seule expression pour tous les cas de figure, qu’elle soit à un enterrement ou à un mariage en train de faire une chenille, elle a la même tronche.



Les Trump sont d’abord allés en Arabie Saoudite, et là on s’est dit "Ca va clasher", car le Donald n’aime pas les arabes, mais en fait il n’aime pas les arabes pauvres, les saoudiens, ça va. Dès le soir de son arrivée, il a fait la danse du sabre avec les gonzes, c’est comme la gavotte sauf qu’on a un sabre, donc un seul danseur ivre et il y a 15 morts. Il a signé pour 380 milliards de dollars de contrats, à côté François Pinault c’est Poutou devant le magasin King Soldes, dont 110 milliards d’armement, c’est-à-dire que h24 on nous dit que les saoudiens financent le terrorisme, et là le zigue arrive et se met à crier "J’ai des guns, des rockets, des chars, c’est d’la bombe bébé, on va tout péter". Et il fait un discours, où il dit "Je suis venu apporter de l’amitié et de l’amour", c’est un mélange de Rambo 3 et de Miss Deux-Sèvres.

"It was so amazing"

Là-dessus, Trump file en Israël, il essaie de prendre la main de Melania, l’autre retire la sienne, bonne ambiance de couple, à côté Albert et Charlène, qui se sont embrassés quatre fois en tout, sont des bonobos en rut. Il visite le mur des lamentations, où on écrit un vœu sur un papier qu’on cache dans le mur, lui a écrit "J’espère devenir chauve pour gagner 1h30 le matin", puis il va au mémorial de la shoah, on lui fait signer le livre d’or. Il écrit "It was so amazing", ce qui veut dire "c’était vraiment génial", en fait il écrit le même truc là que sur le bouquin du parc de séquoias géants de San Francisco ou à l’attraction Peter Pan à Disneyland. C’est le seul, en sortant de la maison des esclaves à Gorée, qui peut dire "Yeah, it was great, allez, on va manger !".