Tanguy Pastureau : La dream team de Macron est en marche

publié le 20/05/2017 à 09:40

Depuis cette semaine, le nouveau gouvernement est en marche. C’est une "dream team", car c’est Macron, qui est vu par les médias et par lui-même comme le fils doué de Superman, qui les a nommés, donc dans quatre mois, on va avoir le taux de croissance de l’Inde. C’est un casting délirant, là-dedans il y a des gens de gauche, de droite, du centre, qui tous bossent ensemble, Macron, c’est Gandhi, s’il avait vécu en 72, il aurait fondé une communauté hippie et aurait pratiqué l’amour à 34 dans une grande yourte au parquet humide.



Comme 1er ministre, il a choisi Edouard Philippe, un Havrais barbu qui aime le rock et la bière. Matignon maintenant, c’est le Hellfest, à l’entrée il y a une tête de bouc, vous la tournez, vous dites à l’interphone "Yeah, par le prépuce de Mick Jagger, je viens livrer la Vallstar ! ", et ça s’ouvre ; là, Macron dit à Philippe "Édouard, on va liquider la droite, je veux tout le monde, Sarko, Pénélope, Fillon, Balladur, Michel Sardou et d’Ormesson".

Bruno Le Maire donne une leçon à Jean-Vincent Placé

Pas de bol, il n'y en a que deux qui disent oui : Bruno Le Maire, qui avait annoncé son ralliement à Macron dès le soir du 1er tour à 20h et 6 centièmes, lui, s’il avait été djihadiste, il aurait prêté allégeance à Daech 4 ans avant que Daech existe ; à côté Jean-Vincent Placé, c’était un éleveur de biquettes dans le Larzac qui n’a pas de 06 et refuse le monde du travail. Et de droite, il y a aussi Gérald, un petit couic né en 82, Macron cherchait quelqu’un de plus jeune que lui, donc c’était soit soit Manuela, 8 ans, la gagnante 2016 de The Voice Kids.

Là-dessus, Macron se dit "Il me faut des Centristes", et il nomme Egoman, l’homme à la tête de melon, François Bayrou, à la Justice, ainsi que Marielle de Sarnez, la 2ème membre du Modem sur un total de deux, à l’Europe, donc au Modem, il reste juste Paf et Cracotte, les perruches de Bayrou, qu’il avait encartées pour gonfler les effectifs. Emmanuel Macron a aussi choisi des personnes de gauche.