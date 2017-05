Tanguy Pastureau : Manuel Valls dans la 4ème dimension

publié le 20/05/2017 à 08:50

La vie de Manuel Valls est devenue un enfer. Il y a encore six mois, il était Premier Ministre, vivait à Matignon, et réduisait en morceaux 80 balles anti-stress par jour afin de canaliser sa rage. Il avait tout, la prestance, le pouvoir, l’argent, c’était un killer, l’inspecteur Harry de la 5ème, pas le genre à discuter. À l’Assemblée, il arrivait, disait "Bonjour, voilà le 49.3 de ce matin, au revoir", et à 11h il était rentré pour voir Motus. Mais il a voulu plus, tel Macron, quand à la cafet il a mangé un cordon bleu et qu’il attend que la dame dise si oui non il y aura du rabe.



Il s’est donc présenté à la primaire à gauche, et a été battu par Hamon, le Breton mou qui était candidat pour passer le temps. Là, Valls refuse de soutenir Hamon, alors qu’il avait signé une charte jurant qu’il le ferait, sa parole c’est du pipeau, avec sa femme qui est violoniste, ils vont pouvoir faire un orchestre. Et il voit émerger Macron, donc il se dit "L’autre est en train de ramasser tous les anciens, il a pris Bayrou, Le Drian, Collomb, En Marche c’est le 115 des vieux, j’y vais, je deviens député, et je me retrouve pas à être le seul blancos au Pôle Emploi d’Evry".

Sauf que Macron, qui déteste Valls, parce qu’il est trop occupé à s’aimer lui, refuse et il le traite comme un petit 3ème sous Biactol qui veut faire un stage à "En Marche !". Il lui dit "Je vous respecte mais en même temps, cassez-vous par pitié, et en échange on ne met personne en face de vous pour les législatives". Valls, furieux, défonce l’ensemble du mobilier de son salon à gros coups de tête, mais il accepte, il n’a pas le choix, il faut bien vivre. Il se présente donc ni pour "En Marche !", qui ne veut pas de lui, ni pour le PS, qui ne veut plus de lui, il est sans étiquette, comme un lot de slips dans une solderie, tout seul, chez lui, dans la première circonscription de l’Essonne. Mais en réalité, il est loin d'être seul.