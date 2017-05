Tanguy Pastureau : Baroin, le type posé de la droite éclatée

publié le 21/05/2017 à 08:50

Hier, le parti Les Républicains se réunissaient à Paris, car dans 25 jours, ce sont les législatives, à peine les présidentielles passées, on n’en peut plus, moi si cet été un type me demande de voter pour lui à l’élection de Mister La Baule, je le démonte. Les Républicains étaient réunis au Parc Floral, aucun risque de les confondre avec des tulipes, car eux ont tous bourgeonné il y a minimum 40 piges.



C’est l’effet Macron, il est jeune et sexy, donc à côté, même Baroin, qui a 51 ans et la voix d’un gnou dans les bourses font la moitié de son poids total, passe pour le papi du Père Fourras. En plus, Macron a déjà détourné trois types de droite, Le Maire, Darmanin et Edouard Philippe, il fait ses emplettes, pour lui LR c’est le Franprix, il a dit à Le Maire "Il est où ton code-barres, mon loup, que je bippe ? ". L’autre, trop heureux d’être pris, a répondu "Il est où vous voulez, chef vénéré", bref, à droite, c’est la déprime.

Les ténors aux abonnés absents

Seulement il y a les législatives, qu’il faut gagner afin de faire à peu près la même politique que Macron, mais avec d’autres gens. Donc Baroin appelle Gérard Larcher, dans le monastère tibétain où il s’est retiré afin de résister à la tentation de rejoindre "En Marche !", lui dit "Pitié, vient ! ", l’autre répond "Ah non, ce soir y’a du yak à la cantine", donc Baroin dit "Ecoute, Juppé ne vient pas, Fillon a disparu, comme Pénélope avant à l’Assemblée, leur couple c’est Casper le petit fantôme s’il s’était maquée avec la dame blanche qui rôde sur la lande, si toi tu n’es pas là, on va devoir meubler 3h avec un karaoké sur les Mariés de Vendée de Barbelivien". Larcher, touché, dit qu'il arrive.

Hier, il était donc là, ainsi que Bernard Accoyer et Éric Woerth, il y avait tellement de seconds couteaux qu’on se serait cru au rayon vaisselle chez Casa. Ni Juppé, ni Sarko, ni NKM, tous les cadors sont soit à la retraite soit en train d’écrire des appels à rejoindre Macron, qui à terme sera à la tête du parti unique puisque tout le monde sera dedans ; ça va se finir à la Kim Jong-Un avec lui assis sur un missile la moitié de la tête rasée, et il va jeter Brigitte aux piranhas un jour où elle n’aura pas voulu lui passer le sel.