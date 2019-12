Syrie : "la débâcle d’Idlib est aussi la nôtre", avertissent Jadot et Glucksmann

publié le 28/12/2019 à 21:10

"Nous célébrons les fêtes de fin d’année. Eux vivent la fin du monde. Au nord de la Syrie, un déluge de bombes s’abat sur des millions de civils rassemblés dans la région d’Idlib." Ainsi commence la tribune d'un collectif de personnalités françaises dont l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, le patron des Verts Yannick Jadot et le socialiste Olivier Faure, parue le 27 décembre dans le quotidien Le Monde.

Depuis la mi-décembre, les frappes aériennes russes et les forces de Bachar Al-Assad ont fait plus de 235.000 déplacés au Nord-Ouest de la Syrie. Dans la région d'Idlib, les civils sont pris en tenaille entre les bombardements et les djihadistes d’Hayat Tahrir Al-Cham.

"Partout, sur les routes, la même question revient, incessante : pourquoi personne ne se préoccupe de notre sort ? Sommes-nous moins que des êtres humains ?", poursuivent les auteurs de la tribune, qui entendent dénoncer l'inaction des pays occidentaux, et notamment de la France, devant la tragédie humanitaire en cours en Syrie.