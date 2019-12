Syrie : à Idleb, des raids russes font 8 morts dont 5 enfants

publié le 24/12/2019 à 22:44

Des raids aériens russes ont fait au moins huit morts, donc cinq enfants, ce mardi 24 décembre dans un village du nord-ouest de la Syrie abritant des déplacés, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

D'après l'ONG, les frappes ont visé le village de Joubass, situé dans le sud de la province d'Idleb. Les civils tués y avaient trouvé refuge dans une école et ses alentours. Cela fait près de 10 jours que les forces du régime, soutenues par l'aviation russe, ont intensifié leurs bombardements dans cette région où de violents combats au sol les opposent aux jihadistes et aux rebelles.

Depuis le 16 décembre, environ 80 civils ont été tués dans le cadre de cette nouvelle escalade. L'Unicef s'est alarmé ce mardi 24 décembre du "poids de l'intensification" de ces violences sur les enfants d'Idleb.

260 morts dans les deux camps en cinq jours

Depuis jeudi 19 décembre, les forces du régime ont pris le contrôle d'une quarantaine de villages dans le secteur, a précisé l'OSDH. "Les forces du régime sont désormais à quatre kilomètres de Maaret-al-Noomane", une ville clef de la région, a indiqué le directeur de l'ONG Rami Abdel Rahmane.

Le combat a fait 260 morts dans les deux camps, en cinq jours, dont 110 membres des forces prorégime et 148 jihadistes et rebelles, selon l'OSDH. Si la ville de Talamanas ainsi qu'une localité adjacente ont été reprises par les jihadistes et les rebelles, les habitants de Maaret-al-Noomane continuent à fuir par crainte de l'avancée des forces du régime.

Plus de 40.000 déplacés

Plus de 40.000 personnes ont fui la zone des combats au cours des derniers jours, en direction du nord frontalier de la Turquie. L'ONU a appelé la semaine dernière à une "désescalade immédiate" à Idleb, mettant en garde contre de nouveaux déplacements massifs si les violences persistent. Le conflit en Syrie, déclenché en 2011 par la répression de manifestations prodémocratie par Damas, a fait plus de 370.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.