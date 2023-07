SYRIE - Ce que l'on sait du rapatriement de 10 femmes et 25 enfants des camps jihadistes

Un avion envoyé par la France s'est posé à 4 heures du matin à Villacoublay, dans les Yvelines ce mardi 4 juillet. À bord, dix femmes et vingt-cinq enfants, des ressortissants français, qui ont été rapatriés des camps de prisonniers jihadistes en Syrie. Il s'agit peut-être de la dernière fois que la France procède à une telle opération depuis ce pays du Moyen-Orient. Cette dernière chance de rapatriement, telle qu'elle a été présentée aux familles et aux avocats, était le dixième transfert depuis mars 2019.

Les mères vont désormais être placées en garde à vue, tandis que les enfants sont pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Une mineure de 17 ans, qui faisait l'objet d'un mandat de recherche, a également été placée en garde à vue.

Malgré ces dix rapatriements en quatre ans, selon nos informations, il reste encore dans les camps syriens environ 70 femmes et plus d'une centaine d'enfants. Selon leurs avocats, ces femmes ont choisi de ne pas rentrer en France pour des multiples raisons. Certaines sont très radicalisées et ne veulent pas être rapatriées. D'autres ont perdu la raison après des années de captivité. D'autres, enfin, ne veulent pas être séparées de leur enfant ou faire de la prison une fois revenues en France.

La France a été condamnée à de nombreuses reprises par des organismes internationaux pour l'obliger à rapatrier tous ses ressortissants détenus en Syrie.

