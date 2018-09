et Thibaut Deleaz

09/09/2018

Toute l'Europe a les yeux braqués sur la Suède. Les citoyens sont appelés aux urnes pour les élections législatives ce dimanche 9 septembre. L'immigration s'est invitée comme un des thèmes principaux de la campagne, et l'extrême droite montre une progression significative, dans un pays qui a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés ces dernières années.



En 2015, la Suède avait par exemple accueilli 160.000 réfugiés syriens, en leur donnant des titres de séjour permanents. Avec ses 9,5 millions d'habitants, c'est le pays européen qui a accueilli le plus de migrants proportionnellement à sa population.

Avant l'arrivée de ces réfugiés en 2014, le parti populiste n'avait fait que 13% aux législatives. Quatre ans plus tard en 2018, il est crédité de 20% dans les sondages et arrive troisième, après la coalition de gauche (40%) et celle de droite (38%).

Pour tenter d'endiguer la progression de l'extrême droite, le gouvernement de gauche a décidé de durcir sa politique migratoire en mai dernier, en divisant par deux le nombre de migrants installés dans le pays, ou en coupant les aides sociales pour ceux qui n'ont pas le droit à l'asile.