Soupçons de tricherie dans les échecs : les protagonistes s'écharpent et s'accusent mutuellement

Depuis plusieurs semaines, les soupçons de triche secouent le monde des échecs. Au cœur de l'affaire, se trouve un jeune Américain de 19 ans, Hans Niemman. Dans le milieu, on parle de l'affaire du siècle. Le jeune prodige, classé 40e mondial, a battu le 5 septembre dernier le quintuple champion du monde, Magnus Carlsen.

Ce dernier a alors quitté la salle précipitamment, et rapidement il a accusé son adversaire de tricher. Magnus Carlsen est appuyé par la plateforme d'échecs Chess.com, référence pour tous les joueurs, qui a diffusé un rapport de 72 pages selon lequel Niemann aurait triché plus de 100 fois sur son site en ligne. Le jeune Américain a admis avoir triché deux fois, à l'âge de 12 et 16 ans, lors de parties en ligne mais jamais lors de parties physiques.

Concernant la partie en question, certains l'accusent d'avoir utilisé des perles anales connectées. Un complice, qui avait accès à une intelligence artificielle, lui aurait envoyé des messages codés via des vibrations dans l'anus. Face à ces rumeurs, il s'est dit prêt à jouer nu pour prouver son talent et son innocence.

Une plainte pour diffamation

Devant l'acharnement dont il se dit victime, Hans Niemann a porté plainte pour diffamation le jeudi 20 octobre, notamment contre Magnus Carlsen et Chess.com. Il estime que le champion du monde et le site sont de mèche pour une bonne raison : la plateforme a entamé une procédure de rachat de Play Magnus, l'entreprise de Carlsen, pour 83 millions de dollars.

Les deux partis auraient eu peur que le jeune prodige ne mette en danger la marque multimillionnaire en lui infligeant d'autres défaites. C'est désormais à la justice de décider qui est le maître des échecs ou le maître de l'arnaque.

