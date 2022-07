Russie : un robot casse les doigts d'un enfant pendant un tournoi d'échecs

L'enfant n'est pas traumatisé, mais ses parents ont tout de même demandé à ce qu'une enquête soit ouverte. En Russie, lors de l'Open d'échecs de Moscou, qui s'est déroulé mi-juillet, un petit garçon de 7 ans a eu les doigts écrasés par un robot joueur d'échecs. Ce dernier, mis à la disposition des joueurs, a mal interprété les mouvements de sa petite victime.

"Il y a des règles de sécurité, et l'enfant semble les avoir enfreintes. Quand il a joué son tour, il n'a pas compris qu'il fallait attendre", a indiqué Sergey Smagin, vice-président de la Fédération russe d'échecs, après d'une agence de presse russe et cité par The Guardian. L'enfant a ainsi joué son tour alors que le robot, qui venait de lui prendre une pièce, n'avait pas fini son mouvement. "Il s'agit un cas extrêmement rare, le premier, si mes souvenirs sont bons", a-t-il ajouté, estimant que les fabricants "vont devoir repenser certaines choses".

Des images de l'accident ont été diffusées sur Telegram. On y voit l'enfant, qui s'appelle Christopher et fait partie des 30 meilleurs joueurs d'échecs dans la catégorie des moins de 9 ans à Moscou selon les médias russes, jouer avant que sa main ne soit attrapée par le robot. Quelques jours plus tard, et avec un plâtre, il a tout de même tenu à terminer le tournoi et "s'est même porté volontaire pour enregistrer les coups", a précisé Sergey Smagin.

