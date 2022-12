Soudan : trois lions abattus après avoir tenté de s'échapper d'une base paramilitaire

Léo, Renas et Amani, trois lions, ont été abattus au Soudan après avoir tenté de s'échapper de leur enclos à l'intérieur d'une base des forces paramilitaires soudanaises, a indiqué, ce jeudi 22 décembre, un responsable d'un refuge pour animaux.



Classés comme espèce "vulnérable", selon l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), les lions avaient été récemment vendus et déplacés dans une ferme privée appartenant à la force paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR), située à Oumdourman, dans la banlieue au nord-ouest de Khartoum, a indiqué le Centre de sauvetage des animaux du Soudan.



Après avoir reçu "un appel d'un officier des FSR indiquant que les trois lions s'étaient échappés de leur enclos (...), nous avons immédiatement mobilisé nos équipes, pris nos équipements et mis en place un plan pour capturer les lions et leur injecter des sédatifs sans les blesser", a précisé le centre dans un communiqué. Plus tard, l'équipe de secouristes a été informée "qu'il était inutile de venir" car les lions "avaient été abattus".





La population des lions en Afrique a baissé de 43% de 1993 à 2014, et il n'en reste plus que 20.000 vivant à l'état sauvage, selon certaines estimations.

