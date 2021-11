Sophie Pétronin au Mali : "Je n'ai pas l'impression qu'elle prenne le moindre risque", dit son fils

Le retour de l'ex-otage française Sophie Pétronin au Mali a suscité l'indignation. Ce dimanche, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a fustigé la décision de l'ex-otage française, alors que les services secrets avaient été mobilisés "pendant plusieurs mois" pour la libérer. Mais selon son fils Sébastien Chadaud-Pétronin, la septuagénaire vit dans la capitale du pays, loin des zones de conflit.

"Je n'ai pas l'impression qu'elle prenne le moindre risque", a-t-il déclaré à la télévision suisse RTS. "Elle vit à Bamako comme 8.000 Français, avec en plus tout un protocole de sécurité. Elle est discrète, elle n'embête personne, elle ne sort pas de son appartement", a-t-il insisté, demandant qu'on "la laisse terminer sa vie comme elle a envie de le faire".

"Si elle était retournée en zone rouge, en zone de guerre, moi-même j'aurais participé à ces critiques, parce que je n'aurais pas compris, et j'aurais même trouvé ça choquant et indécent", a plaidé Sébastien Chadaud-Pétronin dimanche, expliquant que sa mère était malheureuse en Suisse et voulait retrouver sa fille adoptive à Bamako.