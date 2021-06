"Smallville" : Allison Mack s'excuse pour son rôle dans la secte sexuelle NXIVM

Trois ans après avoir accusé d'avoir recruté des esclaves sexuelles pour la secte NXIVM, Allison Mack attend sa sentence. L'actrice américaine a adressé une lettre à toutes les victimes, le 26 juin dernier, quatre jours avant sa sentence. Elle risque une peine de prison entre 15 ans et la perpétuité, rappelle le média américain The Hollywood Reporter.

"Il est de la plus haute importance pour moi de dire du plus profond de mon cœur que je suis désolée. Je me suis jetée à corps perdu dans l'enseignement de Keith Raniere [le gourou de la secte NXIVM, ndlr]. J'ai cru de tout mon cœur que son enseignement me mènerait vers une meilleure version de moi-même. Je lui ai consacré ma loyauté, mes ressources et toute ma vie. C'est la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie", démarre l'ancienne interprète de Chloe Sullivan dans Smallville.

En avril 2019, elle avait plaidé coupable pour trafic sexuel, complot de trafic sexuel et complot de travail forcé. L'actrice est accusée d'avoir joué un rôle actif dans le recrutement de membres ainsi que dans leur maintien sous influence. "Je suis désolée pour celles que j'ai amenées à NXIVM. Je suis désolée de vous avoir exposé aux plans infâmes et émotionnellement abusifs d'un homme tordu (...) je ne prends pas à la légère la responsabilité que j'ai dans la vie de ceux que j'aime et je me sens coupable d'avoir trahi votre confiance en vous guidant sur un chemin aussi sombre", ajoute l'actrice. Elle sera jugée le 30 juin à la Jack B. Weinstein Ceremonial Courtroom de New York.

Un maître de la manipulation qui recrutait à hauts niveaux

En 1998, Keith Raniere fonde l'association NXIVM qui dispense des formations de développement personnel moyennant une certaine somme. Personnage charismatique, il a alors sous sa coupe une vingtaine de jeunes femmes avec qui il a des rapports sexuels quand il le désire. En 2015, il fonde une autre organisation, DOS, qui lui permet de recruter ses esclaves sexuelles.

Keith Raniere dans un entretien pour NBC News Crédit : capture d'écran YouTube

Les "esclaves", toutes des femmes, étaient notamment obligées d'avoir des rapports sexuels à la discrétion du "Grandmaster", un autre de ses surnoms. Certaines devaient subir un "marquage", qui consistait à tracer sur la peau des lettres, souvent les initiales de Keith Raniere, à l'aide d'un stylo à cautériser, qui brûlait les chairs.

La sentence est tombée le 27 octobre 2020, après cinq heures d'audience comme le rapportent de nombreux médias américains. Keith Raniere est condamné à 120 ans de prison, soit la perpétuité. 15 victimes ont témoigné contre l'ancien gourou américain, dont une victime identifiée comme "Camila" qui a révélé avoir été contrainte d'avoir eu des rapports sexuels avec Keith Raniere dès l'âge de 15 ans. "J'étais une enfant (...), il m'a volé ma jeunesse (...) Il m'a manipulée pour son propre plaisir (...) Il attendait de moi que je sois disponible sexuellement tout le temps", avait-elle expliqué.