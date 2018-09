publié le 20/09/2018 à 18:25

C'est une information qui fera taire les théories complotistes comme quoi l'État islamique serait une création d'Israël. Un nouveau rapport américain publié par le Département d'État sur le terrorisme 2017 révèle que des combattants du Hamas ont pu former et aider des membres de Daesh dans le désert égyptien du Sinaï pendant l'année 2016.



Une information confirmée à RTL.fr par Wassim Nasr, journaliste à France 24 et auteur de L'État islamique, le fait accompli. Si cette aide ne concerne "pas le groupe en tant que tel", oui "des combattants, même beaucoup", selon lui ont pu apporter "du financement, de la formation et un soutien organisationnel", détaille le rapport.

Le Hamas est un mouvement islamiste qui prône le jihad et milite pour la reconnaissance d'un État palestinien et la réhabilitation de son territoire historique. Il est inscrit sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne.

Le rapport américain fait également état d'une estimation du nombre de combattants de Daesh. Alors qu'une estimation de l'ONU comptait entre 20.000 et 30.000 jihadistes, le Département d'État américain en dénombre moins : entre 6.000 et 10.000 personnes qui auraient prêté allégeance au groupe terroriste.