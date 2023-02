11.200 morts ont été dénombrés en Turquie et en Syrie, après un séisme d'une magnitude de 7,8 intervenu lundi 6 février.

Depuis le séisme lundi 6 février, plus de 11.200 personnes ont été extraites des décombres en Turquie, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay, cité par The Guardian. Des milliers de personnes restent toutefois piégées sous les bâtiments détruits des zones sinistrées. Comment les sauveteurs vont-ils s'y prendre pour tenter de les sauver ? Avec quels moyens d'action ? Au micro de RTL, le colonel Arnaud Wilm, porte-parole de la sécurité civile, apporte plusieurs éléments de réponse.

La première chose à effectuer, c'est d'observer comment les immeubles se sont écroulés afin de trouver le plus de survivants possible. "Il y a plusieurs types d'effondrement : des effondrements à plat, en mille-feuille avec des chances de survie quasi-nulle ; des effondrements en oblique ou en V, où se créent des poches de survie. Ici, les chances de survie sont maximisées".

Un tri va donc s'effectuer, avec une priorité accordée "aux victimes ayant la plus grande chance de survie".

Des chances de survie de 72 heures

Arrive ensuite la phase de recherche active. "On va dans un premier temps faire passer des chiens à des endroits difficilement praticables pour l'homme. On va ensuite utiliser un certain nombre de technologies, dont des caméras très fines, très souples, très longues que l'on peut prolonger, à partir d'une console, dans des endroits inaccessibles avec de l'éclairage. Ce qui nous permet d'avoir une visu sur des endroits complètement fermés".

Enfin, pour sortir une personne des décombres, "il va soit falloir percer des murs, soit au contraire lever ses charges pour accéder à la victime. Ce sont des opérations très délicates s'effectuant en fonction de l'état de la victime". Chaque minute compte, quand on sait que les chances de survie sous des décombres sont en général de 72 heures.

RTL relaie l'appel de la Fondation de France qui lance un appel aux dons pour apporter une aide d'urgence. 100.000 euros ont déjà été mobilisés. Si vous souhaitez venir en aide aux victimes, aux familles, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fondation de France.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info