publié le 11/10/2018 à 04:24

Au moins trois personnes sont mortes dans des séismes ayant frappé l'Indonésie puis la Papouasie-Nouvelle-Guinée voisine en l'espace de deux heures, avec des magnitudes respectivement de 6 et 7. Les deux pays se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique à la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne et eurasienne).



C'est d'abord au large des îles indonésiennes de Java et de Bali que la terre a tremblé dans la nuit. Jeudi 11 octobre dans la matinée, un porte-parole de l'agence nationale des catastrophes naturelles, Sutopo Purwo Nugroho, a fait état de trois morts.

Ces trois personnes ont été écrasées lors de l'effondrement de leur habitation dans le district de Sumenep (est de l'île de Java). Même si les dégâts ont été relativement limités, "le séisme a frappé brutalement donc ils n'ont pas eu le temps de partir", a-t-il expliqué. Ce séisme s'est produit à 18h44 GMT (20h44 heure française), au nord-est de la pointe orientale de Java à une profondeur de 10,3 km selon l'Institut américain de géophysique (USGS).

Le 28 septembre, un séisme de magnitude 7,5 suivi d'un tsunami avait ravagé une bonne partie de l'île indonésienne des Célèbes, à environ 1.000 kilomètres au nord de Situbondo. Le bilan provisoire est de quelque 2.000 morts.

Alerte tsunami en Papouasie-Nouvelle-Guinée

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, le séisme a frappé à l'aube, à 20h48 GMT (22h48 heure française). L'épicentre, à une profondeur de près de 40 kilomètres, est situé à 125 kilomètres à l'est de la ville de Kimbe, a indiqué l'USGS. Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique a prévenu qu'un raz-de-marée pourrait déferler sur les côtes de ce pays et les îles Salomon. Les vagues devraient monter à moins de 0,3 mètre, avec une amplitude variable selon les îles.



Selon un porte-parole du Bureau de gestion des catastrophes naturelles papouasien à Port Moresby, il n'y avait pas de dégâts rapportés dans l'immédiat, mais cette administration pourrait en être informée plus tard dans la journée.



L'USGS a estimé sur son site internet qu'il y avait une "faible probabilité de victimes et de dégâts" à la suite du tremblement de terre. Mais, a-t-il rappelé, "des séismes récents dans cette région ont provoqué des catastrophes subséquentes comme des tsunamis, des glissements de terrain et des coulées de boue qui ont pu contribuer à des pertes en vies humaines".



La Papouasie-Nouvelle-Guinée se remet encore d'un séisme de magnitude 7,5 dans l'intérieur des terres fin février. Il avait tué au moins 125 personnes, et coupé du monde certains villages de montagne.