Séisme au Japon : le bilan monte à 18 morts

publié le 07/09/2018 à 09:47

Les recherches continuent au Japon pour retrouver des survivants parmi les personnes ensevelies sous des glissements de terrain après un puissant séisme. D'après un dernier bilan, 18 personnes ont péri dans la catastrophe.



Sur l'île d'Hokkaido, le village d'Atsuma a payé le plus lourd tribut, avec, aux premières heures vendredi 7 septembre, une dizaine de décès et une vingtaine de disparus. Des éboulements ont ravagé les maisons en contrebas.



Avec des pelleteuses, les secouristes, aidés de chiens, recherchent des survivants mais des répliques compliquent leur travail. "De nombreuses personnes sont encore ensevelies sous la terre, nous travaillons sans relâche mais les efforts de sauvetage sont difficiles", a commenté un militaire des Forces d'autodéfense (SDF), interrogé par la chaîne de télévision NHK.

On est sans nouvelles de 26 personnes Shinzo Abe, Premier ministre du Japon Partager la citation





"De nombreuses personnes ont été blessées et on est sans nouvelles de 26", a indiqué le Premier ministre Shinzo Abe lors d'une réunion consacrée à la catastrophe, dernière en date d'une longue série meurtrière après des inondations début juillet.



20.000 hommes étaient mobilisés pour participer aux opérations de recherches et aider les sinistrés. Beaucoup d'entre eux patientent devant les stations-services et les supermarchés pour faire le plein de provisions.

Coupures d'eau et risques de coulées de boue

L’électricité a été rétablie vendredi matin après que toutes les centrales de la région ont été coupées. Les secousses, d'une force telle qu'il était impossible de tenir debout, selon l'agence de météo, ont aussi causé des coupures d'eau. Des militaires ont déployé des camions-citernes pour parer au plus pressé.



Les transports reviennent peu à peu à la normale : les liaisons grande vitesse reprennent et l'aéroport de Sapporo accueille à nouveau des passagers alors que l'ensemble des vols ont été annulés jeudi 6 septembre.



Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a mis en garde contre le risque de coulées de boue, alors que des précipitations étaient attendues sur la région.