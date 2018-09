Japon : des glissements de terrain après un fort séisme de magnitude 6,6

publié le 06/09/2018 à 04:05

Un puissant séisme de magnitude 6,6 a frappé jeudi 6 septembre l'île d'Hokkaido, la plus septentrionale des îles principales du Japon, causant des glissements de terrain. Le bilan s'élève à un mort et une vingtaine de disparus.



Le tremblement de terre s'est produit en pleine nuit à 62 km au sud-est de la capitale régionale, Sapporo, deux jours à peine après un typhon dévastateur dans la région d'Osaka. Une réplique d'une magnitude de 5,3 a secoué la zone quelques instants plus tard et de petites secousses secondaires ont été ressenties le reste de la nuit. L'Agence météorologique japonaise a mis en garde contre un léger changement du niveau de la mer dans les zones côtières à la suite du séisme, mais elle a précisé que cela ne devrait pas engendrer de dégâts et n'a pas émis d'alerte au tsunami.

La chaîne de télévision publique NHK a fait état de 19 disparus et du décès d'un homme de 82 ans, tombé dans les escaliers de sa maison du fait des secousses du séisme. Près de 80 personnes ont par ailleurs été blessées. Au moins quatre glissements de terrain ont été signalés après le séisme, a indiqué le porte-parole du gouvernement.

Selon les pompiers cités par la NHK, ce sont huit habitations qui ont été détruites sur l'île et des opérations sont en cours pour secourir d'éventuelles victimes piégées sous les décombres. Ce séisme survient alors que l'archipel se remet à peine du passage du très puissant typhon Jebi qui a tué 11 personnes dans le sud-ouest.

Japon : glissements de terrain après un séisme de magnitude 6,6 Crédit : JIJI PRESS / AFP