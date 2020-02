et Capucine Trollion

Pour la Saint-Valentin, l'exposition Cœurs. Du romantisme dans l'art contemporain vous attend au Musée de la Vie romantique à Paris. Et s’il y a des extrasystoles, c’est qu’un coup de foudre s’est abattu quelque part. On ne cherchera pas à savoir pourquoi c’est cet organe battant et pas un autre qui symbolise le sentiment amoureux. Mais, parlons de l’amour de l’art.

Le Musée de la Vie romantique, niché dans le IXe arrondissement de Paris, a été la maison-atelier du peintre français d'origine hollandaise Ary Scheffer, un des maîtres de la peinture romantique. Son salon était fréquenté par le tout-Paris de l'époque : Chopin, Liszt, Tourgueniev, Dickens, Rossini, Delacroix, Géricault, George Sand, dont la fille a d'ailleurs légué au musée quelques cœurs appartenant à la grande George.

Gaëlle Rioqui présentait l'exposition avec sa fille Pauline serrée contre son cœur, a choisi des œuvres d'artistes contemporains qui font écho aux œuvres du musée. La sculpture de Luise Unger représente le cœur pour ce qu’il est : un organe, la peinture de Philippe Mayaux montre deux cœurs enlacés qui forment deux paires de fesses, on déborde du symbolisme verser dans l’érotisme. Plus loin, Jean Michel Othoniel forme des colliers de cœurs en boules de verre, ses dessins sont exposés à côté de la grande peinture de Françoise Petrovitch.



CŒURS. Du romantisme dans l’art contemporain du 14 février au 12 juillet 2020