Ruth Bader Ginsburg, juge de la Cour suprême et icône de l'Amérique anti-Trump

publié le 19/05/2020 à 07:15

"RBG". Ces initiales, devenues un symbole de la résistance anti-Trump, sont celles de Ruth Bader Ginsburg, l’une des neufs juges de la Cour suprême américaine. À 87 ans, son visage frêle de grand-mère, aux lunettes trop larges et au chignon toujours impeccable, se retrouve sur des badges, des magnets, des autocollants, des sacs...

Juge depuis 1993, et icône des droits des femmes aux États-Unis, la vie de RBG fait l’objet d’un documentaire nommé aux Oscars et d’un film. On parle d'elle dans des séries télé, des dessins animés. Il y a même un lego RBG… Une notoriété rarement égalée dans un pays où les juges de la Cour suprême sont pourtant des "stars".

Nommés à vie par le président, ces "sages" ont un poids immense dans le pays. Leur désignation fait souvent l’objet d’une lutte épique entre Républicains et Démocrates. Une fois en place, qu'ils soient conservateurs ou libéraux, leur unique préoccupation devient la défense de la Constitution, en toute indépendance du président et des partis qui les ont soutenus.

>> Une lettre d'Amérique, une série d'épisodes exceptionnels à retrouver chaque mardi. Une carte-postale sonore pour nous aider à mieux comprendre cette Amérique d'aujourd'hui, à la fois si familière et parfois totalement déconcertante. Un podcast RTL Originals.