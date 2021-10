Russie : un missile hypersonique lancé avec succès depuis un sous-marin

Crédit : Crédit : Ministry of Defence of the Russian Federation / Twitter

C'est un pas de plus faire le développement de cette arme. La Russie a annoncé, ce lundi 4 octobre, avoir réussi à lancer un missile de croisière hypersonique Zircon depuis un sous-marin nucléaire. "Ce tir est un succès", a assuré le ministère russe de la Défense dans un communiqué envoyé sur l'application de messagerie russe Telegram.

Toujours selon le communiqué, le missile s'est abattu, comme prévu, sur une cible d'exercice dans la mer de Barents, au nord de la Russie. Une vidéo, publiée par le ministère, montre l'engin s'envolant dans un éclat de lumière au milieu de la nuit.

Le président russe, Vladimir Poutine, avait décrit un "grand événement" après le premier lancement réussi d'un missile de ce type, il y a un an, en octobre 2020. Selon Moscou, cette technologie serait "invincible".

Cette arme peut atteindre une vitesse cinq fois supérieure à la vitesse du son, autour de 6.100 km/h. Une rapidité qui rend la détection très compliquée, et l'interception plus encore. Le régime nord-coréen travaille également sur son développement. Des manoeuvres qui inquiète les Occidentaux, et plus particulièrement les États-Unis.