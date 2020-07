Russie : pourquoi Vladimir Poutine pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2036

publié le 29/06/2020 à 18:17

Une écrasante majorité de Russes accepterait la réforme constitutionnelle prolongeant le mandat du président Vladimir Poutine jusqu’en 2036, selon un sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote et publié lundi 29 juin. S'il reste encore trois jours de scrutin, il y a peu de doute sur l'issue du référendum.

Pour le politologue Nikolaï Petrov, cette réforme "permet à Poutine de faire dépendre de lui toutes les institutions importantes. (…) Si tout se déroule comme prévu, il pourra profiter de la vie, sans craindre pour autant que quiconque le déloge", regrettait-il dans les colonnes du Courrier international.

De fait, cette mesure autorisera "le président en exercice à rester au Kremlin deux mandats de plus, jusqu’en 2036, l’année de ses 84 ans" et lui concédera de nouvelles prérogatives, comme les nominations et limogeages de juges. Sans elle, Vladimir Poutine aurait dû se retirer de la présidence en 2024.

Lundi, l’institut Vtsiom annonçait les premières estimations : 76% en faveur, 23,6% contre et 0,4% en bulletins blancs. Le centre russe d'étude de l'opinion publique a justifié sa décision de publier ses résultats avant la fin du scrutin "par une forte demande pour ce type d’informations" en rejetant l’idée qu’une telle publication pourrait influencer le vote, explique Ouest-France.

Une publication pourtant dénoncée par la présidente de la Commission électorale centrale, Ella Pamfilova. "Malheureusement, la loi ne réglemente pas cela et nous n’avons aucun levier pour l’interdire", a-t-elle déclaré à la radio Business FM.