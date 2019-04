publié le 26/04/2019 à 10:59

Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a quitté Vladivostok ce matin du vendredi 26 avril. Il participait à son premier sommet avec Vladimir Poutine dont l'objectif était de renforcer les liens avec la Russie en pleine impasse diplomatique avec les États-Unis. Il rejoint donc la Corée du Nord à bord de son train blindé, après avoir assisté à une cérémonie militaire à laquelle il s'est fait attendre.



En effet, Kim Jong-un a fait patienter pendant plus de deux heures les soldats russes à Vladivostok, à l'extrême est de la Russie. Un tapis rouge avait été déroulé pour 10h, devant le mémorial consacré à la Flotte du Pacifique. Alors que la garde en tenue de parade et les journalistes l'attendaient sous le crachin et par une température d'environ 5°C, la cérémonie a été annulée et le tapis remisé.

Ce n'est que plus de deux heures plus tard que les gardes se sont finalement remis en place, que les touristes ont été évacués et que la limousine du dirigeant nord-coréen est arrivée. En manteau et chapeau noirs, Kim Jong-un, accompagné du gouverneur de la région, a déposé une gerbe devant la flamme éternelle, avant d'assister à une brève parade et de repartir.

C'est ainsi que s'est clôturée la première rencontre entre les deux dirigeants russe et nord-coréen. Un tel sommet n'avait pas eu lieu depuis 2011 entre l'ex-président Dmitri Medvedev et Kim Jong-il. Sans avancée concrète, cette visite a permis au dirigeant nord-coréen d'afficher l'entente "historique" avec l'allié de Pyongyang de la Guerre froide.