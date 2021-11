Russie : des ours maltraités pour dresser des chiens de chasse, la PETA alerte

Ce mardi, le bureau allemand de l'association de lutte pour les droits des animaux PETA a publié une vidéo choc (le contenu est trop sensible pour être publié ici, ndlr) montrant deux chiens s'en prendre directement à un ours brun enchaîné en lui mordant le postérieur pendant plusieurs minutes dans un site d’appâtage près de Moscou. La vidéo, qui remonte à la mi-août et que se sont procurés des défenseurs des animaux russes, a suscité l'indignation. On peut également apercevoir un blaireau et un sanglier retenus dans des cages.

"Il est honteux que des ours sensibles soient toujours attaqués et blessés par des chiens alors que les autorités russes ont le pouvoir de mettre fin à cette cruauté", a écrit Peter Höffken, spécialiste des animaux sauvages chez PETA Allemagne dans un communiqué. Il faut dire que cette pratique, qui consiste à utiliser comme cobaye des animaux pour dresser des chiens, est interdite en Russie par une loi de 2018. Mais selon l'association, les autorités ferment les yeux.

Dans son communiqué, Peter Höffken a par ailleurs affirmé que PETA avait directement sollicité Vladimir Poutine afin qu'il puisse "garantir que les autorités nationales mettent fin une fois pour toutes à cette pratique barbare et illégale." Contactée par RTL.fr, PETA France a confirmé qu'il s'agissait d'une lettre envoyée directement au chef de l'État russe "il y a une semaine" et qu'elle n'avait pour l'instant "pas eu de retour".

Une chasse aux renards pour dresser les chiens

Selon PETA, les ours et les autres animaux utilisés pour l’entraînement à la chasse en Russie sont enfermés dans de petites cages, et ceux qui ne meurent pas rapidement des suites de leurs blessures infligées par les chiens, ou de stress, sont tués une fois qu’ils ne sont plus utiles aux chasseurs. L'association assure également que les chiens risquent de se blesser lors de l’entraînement, qui est censé les préparer à être attaqués par des animaux dans la nature pendant la chasse.

PETA France a également confié à RTL.fr qu'une "chasse aux renards" avait lieu au Royaume-Uni : "Des bébés renards sont capturés et jetés avec des chiens de chasse pour qu'ils puissent s'entraîner", a déploré l'association.