Plus de 25.000 personnes ont signé une pétition en soutien à cette quinquagénaire, privée de son travail en raison de... sa taille. Tracey Scholes, 57 ans, était conductrice du bus à Manchester au Royaume-Uni depuis 34 ans, quand elle reçoit une bien mauvaise nouvelle.



Le transporteur qui l'employait a changé le poste de commande de la majorité de ses véhicules, décrit le journal Le Progrès. Résultat : cette salariée de la compagnie de bus Go North West, qui mesure 1m52, "ne pouvait plus atteindre les pédales sans avoir un angle mort" et a dû renoncer à son poste.

"Je n'ai jamais eu de problème pour conduire un bus jusqu'à ce jour. Mais ils ont modifié l'un des rétroviseurs sur certains véhicules et un angle mort est apparu", a confié la quinquagénaire à la BBC. Si elle s'assied au fond de son siège, elle ne peux plus atteindre les pédales "et conduire en toute sécurité". "Je veux juste retrouver mon emploi, déplore-t-elle. Son entreprise lui a proposé de réduire ses heures de travail ou d'accepter un licenciement. Un choix impossible pour Tracey Scholes qui ne peut pas se permettre d'être moins payée.

La compagnie estime avoir fait le nécessaire

Finalement licenciée, elle a décidé de déposer un recours alors que plus de "25.000 personnes ont signé une pétition" pour la soutenir dans son combat. Plusieurs personnes se sont également réunies devant le dépôt de son ancien employeur. Une mobilisation qui a "bouleversé" cette ancienne salariée, "première femme conductrice" de cette entreprise du nord de Manchester, rapportent nos confrères.

De son côté, la compagnie de bus a assuré que "toutes les tentatives pour résoudre le problème ont été 'rejetées'" par Tracey Scholes. "Nous avons 13.000 conducteurs de bus au Royaume-Uni de toutes tailles, même de moins d'1m50, et seulement une conductrice a émis des réserves", a déclaré la direction. Elle a par ailleurs ajouté que cette récente modification des bus a été effectuée en accord avec les syndicats pour "des raisons de sécurité".