Paris : un détenu et son avocate surpris en pleine relation sexuelle dans une prison

Lundi 3 janvier, au parloir de la prison parisienne de la Santé, une avocate a été surprise en train de faire l'amour avec son client, détenu.

Comme le rapporte Le Parisien, la scène a été révélée par un surveillant de l'établissement pénitentiaire, qui était intrigué par des mouvements suspects à travers la porte vitrée. L'homme incarcéré et son avocate seraient en couple, précise le quotidien. Un signalement a été effectué auprès du parquet et du barreau de la capitale.

La relation sexuelle en détention n’est pas interdite, mais elle est strictement encadrée. "Cela se passe dans les unités de vie familiale" et non dans un parloir, précise une source pénitentiaire à nos confrères. En pleine crise sanitaire, ce type de relation est également source de craintes, souligne cette même source : "On n’a pas envie de se retrouver avec un cluster pour une partie de jambes en l’air".

Enfin, les deux protagonistes pourraient se voir infliger des sanctions. Un séjour de quelques jours en quartier disciplinaire est possible pour le détenu tandis que son avocate pourrait théoriquement écoper d'une peine prononcée par l'ordre des avocats.