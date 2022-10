Les Britanniques ont un nouveau Premier ministre. Rishi Sunak, 42 ans, est devenu chef de gouvernement après sa nomination par le roi Charles ce mardi 25 octobre. Cet ancien banquier richissime promet "stabilité et unité" aux Britanniques. Il va aussi devoir convaincre l'opinion car il a déjà fait parler de lui et pas forcément en bien.

Pour les Britanniques, Rishi Sunak est celui qui a tenu l'économie pendant la crise du Covid. Et puis il a déçu quand il a reçu une amende pour avoir participé à l'une des fêtes de Downing Street pendant le confinement : le fameux "partygate". C'est aussi un homme très riche, deux fois plus riche que le roi Charles, selon la presse, et l'un de ceux qui a fait tomber Boris Johnson cet été. Il n'est donc pas universellement populaire, mais il a remporté la confiance des conservateurs.

Nick est membre du parti. Il aurait voté pour lui si l'élection interne était allée jusqu'au bout. "La réputation économique britannique est en lambeaux, alors il a une dure tâche devant lui", estime-t-il. "Mais je suis sûr qu'il saura relever ce défi ".

Son "but", a dit Rishi Sunak lors d'une courte déclaration lundi, est "d'assurer la stabilité du pays". Il est vu comme une valeur sûre par des marchés échaudés par le court passage à Downing Street de Liz Truss Car Roger Sunak sera le troisième Premier ministre en trois mois, le premier Premier ministre hindou de l'histoire britannique et le plus jeune depuis 300 ans (Il a 42 ans). Il avait fait campagne en faveur du Brexit en 2016, mais il est considéré comme un pragmatique plus qu'un idéologue.

