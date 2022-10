Royaume-Uni : Liz Truss peut toucher 130.000 euros pour avoir été Première ministre

Liz Truss a connu le mandat le plus court de l'histoire du Royaume-Uni, en ne restant que 44 jours à la tête du gouvernement britannique. Comme tout ancien Premier ministre, elle est susceptible de réclamer une indemnité de près de 130.000 euros (115.000 livres).

La polémique enfle au Royaume-Uni. En effet, plusieurs députés s'opposent à cette indemnité. Ce vendredi 21 octobre, le dirigeant du parti travailliste, Keir Stramer a déclaré à la télévision britannique qu'"elle devrait refuser. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Elle a fait 44 jours de mandat, elle n'y a pas vraiment droit, elle devrait le refuser et ne pas le prendre." De même, le chef du parti libéral-démocrate, Ed Davey, a indiqué qu'elle devrait refuser l'allocation.

Liz Truss peut réclamer la somme auprès du Public Duty Costs Allowance Guidance, mise en place sous le Premier ministre conservateur John Major en 1991. Selon, en 2020-2021, John Major et Tony Blair ont réclamé la totalité de leur indemnité, Gordon Brown 114 712 livres, David Cameron 113 423 et Theresa May 57 832.

L'ancienne Première ministre est également éligible à une indemnité de départ équivalente à 25% du salaire annuel de son poste, soit environ 21 600 euros.

