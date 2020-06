Enfant français jeté de la Tate Modern : l'accusé condamné à la prison à vie

et AFP

publié le 26/06/2020 à 12:56

Les faits se sont déroulés le 4 août 2019 et l'affaire vient tout juste de connaître son dénouement juridique ce vendredi 26 juin, puisque la cour criminelle de l'Old Bailey (Londres) a condamné l'accusé, Jonty Bravery, 17 ans à l'époque, à la prison à vie avec une peine de sûreté de 15 ans.

Dans les motivations de sa décision, la présidente de la cour criminelle de l'Old Bailey a retenu la préméditation et la dangerosité de l'accusé Jonty Bravery, souffrant de lourds problèmes psychiatriques et âgé de 17 ans au moment des faits, qui était jugé pour tentative de meurtre. Elle a souligné la gravité des blessures dont souffre la victime, dont la vie "ne sera plus jamais la même".

Alors qu'il visitait avec ses parents le musée Tate Modern, musée d'art moderne londonien, le garçon français de 6 ans avait été poussé depuis le dixième étage. S'en était suivi une chute de près de 30 mètres, engendrant une hémorragie cérébrale et de multiples fractures à la colonne vertébrale, aux jambes et aux bras.