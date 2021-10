C'est un signe de l'âge peu surprenant mais qui émeut les Britanniques dans la presse et sur les réseaux sociaux. La reine Elizabeth II a été filmée mardi 12 octobre 2021 marchant avec une canne. La monarque n'avait, pour l'heure, pas besoin de cet accessoire pour remplir ses obligations royales. La dernière image d'Elizabeth II avec un tel objet entre les mains date de 2004, lorsqu'elle avait subi une opération du genou.

Elizabeth II, 95 ans, vêtue d'un ensemble bleu, manteau et chapeau assorti, assistait à une célébration à l'abbaye de Westminster à l'occasion du centenaire de la Royal British Legion, un organisme de soutien aux soldats et vétérans de l'armée britannique.

Pour accéder à l'abbaye, elle n'a pas emprunté l'entrée principale mais a pris une autre entrée pour raccourcir son trajet. Si son allure était lente et précautionneuse, la reine a dialogué avec de nombreux intervenants et est apparue souriante lors de l'événement. Elle est, par exemple, sortie toute seule de sa voiture sans demander l'assistance de la princesse Anne ou du personnel qui les accompagnait. De quoi rassurer ses sujets sur son état de santé. La canne serait plutôt présente pour assurer le confort de la reine et éviter d'éventuelles chutes plutôt que le signe d'une blessure récente.

Le palais de Buckingham n'a pas souhaité faire de commentaires. Devenue reine à l'âge de 25 ans, Elizabeth II compte plus de six décennies de règne. Son époux le prince Philip est décédé le 9 avril à l'âge de 99 ans.