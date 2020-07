Permis de conduire : embouteillage à l’examen depuis le déconfinement

publié le 23/07/2020 à 21:55

Trois mois à rattraper. À cause de la crise sanitaire et du confinement, 350.000 examens du permis de conduire ont dû être annulés. Résultats, depuis le 8 juin et la reprise des épreuves, de nombreux candidats sont dans l'attente.

Le journal Ouest-France alerte sur ce blocage au permis de conduire. Ils sont des milliers à ne pas savoir quand ils pourront passer l'examen. "On est en train d’avoir un sérieux blocage sur les places d’examen", explique au quotidien régional Patrice Bessonne, président du Conseil national des professionnels de l’automobile (CNPA) Éducation routière.

Un embouteillage qui s'explique aussi par la volonté de nombreux étudiants d'avoir leur permis pour l'été ou du moins pour la rentrée. Dès la réouverture des auto-écoles, il y a eu "une reprise inattendue des inscriptions, de gens qui ont la ferme volonté d’avoir leur permis à la rentrée, pour travailler ou aller à la fac", poursuit Patrice Bessonne.

"Je n’ai aucune idée de quand je pourrai passer l’examen. On m’a dit pas avant septembre, mais ça pourrait être plus", explique à Ouest-France Violette, 20 ans. Selon le quotidien local, pour pallier ce blocage, l'État a annoncé 90.000 places supplémentaires à l'examen jusqu'à décembre 2020.