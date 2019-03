et AFP

publié le 26/03/2019 à 23:20

Un Britannique a été condamné à 28 jours de prison. La raison ? Avoir écrasé un œuf sur la tête de Jeremy Corbyn, le leader de l'opposition. Cette peine est destinée à envoyer un "message" à un moment où les menaces contre les députés se multiplient dans le contexte tendu du Brexit.



L'incident était survenu le dimanche 3 mars, moins d'une semaine après l'annonce par Jeremy Corbyn du ralliement de sa formation à l'option d'un second référendum sur le Brexit. "Respectez le vote", avait crié son agresseur, John Murphy, un homme de 31 ans, au moment de lui écraser un œuf sur le visage, avant d'être maîtrisé par plusieurs personnes.

Jeremy Corbyn se trouvait à la mosquée de Finsbury Park, dans le nord de Londres, dans le cadre d'une initiative visant à construire des passerelles entre communautés. Sans autre blessure apparente qu'une marque rouge au visage, il avait pu poursuivre normalement son programme.

"Un fossé entre les élus et les électeurs"

"Une telle attaque est une attaque contre notre système démocratique", a déclaré la juge Emma Arbuthnot lors du jugement. "Il faut diffuser le message que les tribunaux ne permettront pas que cela continue. (...) Les attaques contre nos députés doivent cesser", a-t-elle ajouté.



"Ce genre d'attaque crée un fossé entre les élus et les électeurs", a affirmé Jeremy Corbyn dans une déclaration lue à l'audience. Le chef de l'opposition a souligné que le dispositif de sécurité l'entourant allait être "revu à la hausse". Ces dernières semaines, plusieurs députés ont fait l'objet de menaces ou d'insultes, notamment en raison de leurs prises de position sur le Brexit, dont les modalités ne sont toujours pas tranchées.



Le député travailliste Lloyd Russell-Moyle avait notamment annoncé avoir été victime d'une tentative d'agression lors d'un événement organisé pour demander un second référendum pour le Brexit. La députée indépendante Anna Soubry, elle aussi favorable à un second référendum, a récemment été traitée de "nazie" par un groupe de manifestants pro-Brexit devant le palais de Westminster.