Rescapés d'Auschwitz, deux amoureux se retrouvent 72 ans après

Il aura fallu 72 ans pour que David et Zippi se retrouvent comme espéré, lorsque le Polonais et la Slovaque s'aimaient en secret à Auschwitz. Elle travaille alors dans les registres du camp et comme il aime chanter, elle lui apprend des airs en hongrois. Ils promettent de se retrouver à Varsovie.

En 1944, il est transféré à Dachau, elle à Ravensbrück. Tous les deux s'échappent, émigrent aux États-Unis, se marient. Ils vivent pendant des décennies à deux heures l'un de l'autre. C'est le fils de David qui retrouve Zippi en 2016. David va la voir, il est presque sourd et aveugle. Il veut savoir si c'est elle qui l'a sauvé. Elle lève cinq doigts. À cinq reprises, elle a empêché qu'il soit envoyé à la mort.

Puis Zippi lui dit qu'elle est allée l'attendre à Varsovie. Il n'est jamais venu. Elle lui avoue qu'elle l'a aimé toute sa vie en silence. Il lui répond que lui aussi. Il prend sa main et lui chante l'air en Hongrois qu'elle lui avait appris. C'est la dernière fois qu'ils se sont vus avant la mort de Zippi.