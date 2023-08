République dominicaine : ce que l'on sait de l'explosion qui a fait au moins 27 morts

Mercredi 16 août, les autorités dominicaines ont décrété un deuil national d'un jour après la puissante explosion qui a fait 27 morts, 59 blessés et une dizaine de disparus, selon le dernier bilan officiel, et dont la cause reste inconnue.

L'explosion s'est produite à 15H10 heure locale (19H10 GMT) lundi 14 août à San Cristobal, à moins de 30 kilomètres de la capitale Saint-Domingue. Il s'agit de la quatrième province la plus peuplée du pays avec près de 700.000 habitants, sur les dix millions que compte la République Dominicaine qui partage avec Haïti l'île caribéenne d'Hispaniola.

"Les fenêtres de la maison ont bougé très fortement et j'ai cru qu'il s'agissait d'un tremblement de terre", a déclaré un témoin au journal Listin Diario. "J'ai cru qu'elles allaient se briser". Le souffle de l'explosion a été ressenti environ 500 mètres à la ronde. Des incendies provoqués par la déflagration ont touché neuf bâtiments et en ont partiellement détruit quatre autres.

Le directeur adjoint de la protection civile, Delfin Antonio Rodriguez, a indiqué que l'incendie "est maîtrisé à 90%, le feu est confiné", soulignant que des ouvertures avaient été réalisées dans l'immeuble pour pouvoir "éteindre" complètement le feu. Environ 500 membres des services d'urgence participent aux opérations.

"Terrible tragédie"

Des dizaines de personnes se sont rassemblées devant les hôpitaux pour demander des membres de leur famille qui se trouvaient probablement dans la zone du sinistre. Des photos de personnes disparues sont devenues virales sur les réseaux sociaux, accompagnées des numéros de téléphone de leurs proches.



"Lorsque ce type de situation, de tragédie, se produit, lorsque des corps doivent être identifiés, cela prend du temps", a déclaré M. Mendez.



Le gouvernement "va répondre de manière proportionnée à cette terrible tragédie", a déclaré le président dominicain Luis Abinader, qui a assisté mercredi 16 août à une messe en l'honneur des victimes.



Il a annoncé des mesures pour "s'occuper économiquement de toutes les entreprises" qui ont subi des dégâts et notamment des solutions de financement flexibles auprès des banques publiques et privées. Il n'a toutefois pas dévoilé de montants. "C'est un événement qui nous a tous touchés, nous sommes très choqués, très tristes", a-t-il ajouté.

L'enquête a d'ores et déjà commencé. La zone a été militarisée et le périmètre de sécurité étendu, selon la presse locale.