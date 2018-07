Le président espagnol Mariano Rajoy et le président américain Donald Trump, le 26 août 2017.

26/09/2017

Le président américain Donald Trump a estimé mardi 26 septembre que l'Espagne "devrait rester unie", à cinq jours de la date prévue par les séparatistes catalans pour organiser un référendum d'autodétermination. "Je pense que l'Espagne est un grand pays et qu'elle devrait rester unie", a-t-il déclaré, interrogé sur ce référendum interdit par Madrid lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche avec le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy.



"Les habitants de Catalogne en parlent depuis longtemps. Si vous aviez des chiffres et des sondages précis, vous verriez qu'ils adorent leur pays. Ils adorent l'Espagne. Et ils ne partiraient pas", a ajouté Donald Trump. "Je pense vraiment que le peuple de Catalogne choisirait de rester en Espagne", a-t-il insisté. Avant de déclarer : "Je pense que ce serait idiot de ne pas le faire. Il s'agit de rester dans un grand pays, magnifique, avec une véritable histoire".

Rajoy souhaite "un retour au bon sens"

Debout au côté de Donald Trump dans les jardins de la Maison Blanche, Mariano Rajoy a de son côté appelé à "un retour au bon sens" en Catalogne. À J-5, le bras de fer entre Madrid et les dirigeants séparatistes de la Catalogne se poursuit sur le front logistique.

Le parquet de Catalogne a ordonné à la police régionale de procéder à l'identification des responsables des bureaux de vote qui devraient servir au référendum de dimanche. Depuis la mi-septembre, il a menacé de poursuites les maires qui prêteraient des locaux et désormais aussi les responsables d'autres institutions: écoles, centres de santé.