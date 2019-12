publié le 19/12/2019 à 10:42

Charlotte et John se sont dit "oui" en 1939. 80 années plus tard, le couple Henderson est toujours en vie et fête ses noces de chêne. Le couple entre également dans le livre Guiness des records pour cette longévité. Le livre leur a remis un certificat officialisant ce statut le 13 novembre dernier.

John Henderson a 106 ans et était un joueur de football américain, un "guard" plus précisément. Charlotte Hendreson a quant à elle fêté ses 105 ans ce jeudi 19 décembre, et a gardé une coupe au carré qu'elle porte depuis son plus jeune âge.



Le plus vieux couple du monde n'a en revanche pas battu le record de longévité pour un mariage, détenu par Zelmyra et Herbert Gisher. Ce couple, américain également, était uni depuis 86 ans et 290 jours jusqu'à la mort de Herbert en 2011. Pour eux, le secret d'un long mariage était "de se respecter, se soutenir, et communiquer avec l'autre. (...) Être fidèle, honnête et vrai".

La philosophie de John Henderson est de "vivre sa vie avec modération et être attentif à son épouse." Si le couple n'a pas d'enfants, leur vie était remplie de voyages et de croisières. Leur petit-neveu, Jason Free, à l’origine de la démarche auprès du Guinness des records, raconte que le couple "ne s'attarde pas sur le passé" et "fait toujours des projets".