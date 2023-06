Rébellion en Russie : le lundi décrété chômé à Moscou, les habitants appelés à limiter leurs déplacements

Le maire de Moscou a estimé samedi que la situation était "difficile" dans la capitale russe, vers laquelle marchent les forces rebelles du groupe paramilitaire Wagner, et décrété lundi jour chômé pour limiter les déplacements.



"La situation est difficile", a reconnu sans ambages Sergueï Sobianine. "Afin de minimiser les risques (...), j'ai décidé de déclarer lundi jour chômé", sauf pour certaines activités et les services municipaux, a ajouté le maire. Il a appelé les Moscovites à "limiter autant que possible" leurs déplacements dans la ville et prévenu que la circulation pourrait être "bloquée" sur certaines routes et dans certains quartiers.

Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, 62 ans, est entré ouvertement vendredi en rébellion contre le commandement militaire de Moscou, qu'il a juré de renverser. Ses troupes sont entrées dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie, où elles auraient pris le contrôle de plusieurs sites militaires stratégiques, avant de poursuivre samedi leur progression en direction de Moscou.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info