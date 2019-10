Qu'est-ce que le tardigrade, cet animal minuscule qui résiste à tout ?

publié le 08/10/2019 à 05:19

Il a 8 pattes, se déplace tout doucement, ressemble un peu à un ours mais mesure moins d'un millimètre. Sa particularité ? Il est indestructible. Le tardigrade résiste a - 270 degrés, à une chaleur extrême... C'est le seul animal capable de vivre dans les glaciers du Mont Blanc et au fond des océans.

On en a parlé récemment car en avril dernier, les Israéliens ont voulu poser une sonde sur la Lune. Il y avait dedans un millier de tardigrades. La sonde s'est écrasée mais eux sont toujours là-haut, ils sont endormis. Ils ne vont pas coloniser la Lune car pour se réveiller, il leur faut à manger. Ils se nourrissent d'algues et de lichens.

Une équipe de biologistes de l'Université de San Diego a percé le secret de leur résistance.

Dans un milieu très hostile, pour se protéger, le tardigrade se déshydrate, se roule en boule et entre en hibernation. Ces chercheurs ont découvert comment, grâce a une protéine qui se combine avec leur ADN, ils arrivent à créer une carapace de protection.

Et cela ouvre des perspectives. Le tardigrade peut survivre aux rayons X, donc si on faisait produire cette protéine par des cellules humaines, elle pourrait permettre de nous protéger des rayonnements et donc d'épargner quand on a un cancer, les cellules saines. L'animal constitue une autre piste de recherche pour les plantes, pour essayer de les rendre résistantes à la sécheresse.