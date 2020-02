PSG : le torchon brûle entre Tuchel et Mbappé

publié le 02/02/2020 à 13:00

Mbappé a beau être le joueur star du Paris Saint-Germain, il a tout de même des défauts. Il peut parfois se montrer d'humeur maussade, comme le 1er février, lors d'un match contre le Montpellier Hérault Sport Club. À la 69e minute du match, il a vivement contesté une décision de son entraîneur, Thomas Tuchel, qui l'a fait sortir. Ce petit incident n'est pas passé inaperçu.

"Je suis l'entraîneur : c'est moi qui décide qui entre et qui sort. Je compte bien que cela reste comme ça. J'ai expliqué ma décision à Kilian Mbappé sur le plan sportif. On joue au football et pas au tennis, on doit se respecter les uns les autres", s'est exprimé l'entraîneur du Paris Saint-Germain à la sortie du match.

L'attaquant star de l'équipe de France est pourtant connu pour son caractère conciliant. "C’est un truc de fou ce qu’il fait, mais il reste le même. Avec les chambreurs qu’il y a dans cette équipe, il a intérêt de toute façon", avait lâché Samuel Umtiti à l'occasion du mondial de football.