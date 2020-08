Proche-Orient : découverte de la plus ancienne preuve de crémation funéraire

et AFP

publié le 13/08/2020 à 22:14

C'est une découverte qui change la manière dont les scientifiques appréhendent l'histoire du Proche-Orient. Mercredi 12 août, le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a annoncé dans un communiqué qu'un "bûcher-tombe" vieux de 9.000 ans avait été retrouvé dans la vallée du Jourdain, une zone occupée par Israël.

C'est la plus ancienne preuve de crémation au Proche-Orient. Selon les scientifiques à l'origine de cette découverte, qui ont publié un article dans la revue PLOS ONE, elle aurait eu lieu un printemps entre 7031 et 6700 ans avant Jésus-Christ.

"C'est une surprise car la crémation n'était attestée qu'au 6e millénaire et dans une région éloignée", a expliqué à l'AFP Fanny Bocquentin, archéo-anthropologue du CNRS. Pour les chercheurs, cette découverte témoigne d'un rapport aux morts totalement nouveau dans la région.

La tombe, retrouvée par les chercheurs dans le cadre de fouilles menées entre 2007 à 2016, contient 355 fragments d'os humains. Il s'agirait de celle d'un jeune adulte, blessé à l'épaule quelques mois avant son décès avec une flèche. Celle-ci est d'ailleurs toujours plantée dans l'os. D'autres dépôts de restes crématisés ont été découverts sur le site suggérant un recours fréquent à ce traitement des défunts.

À titre de comparaison, on a trouvé des traces de crémation en Europe de l'Ouest datant du 9e millénaire, notamment en France, en Belgique et en Irlande.