publié le 06/01/2020 à 07:08

C'est le début d'un procès très attendu à Manhattan: celui du producteur Hervey Weinstein, deux ans et trois mois après les révélation du New Yorker.

80 femmes en tout l'ont accusé. Certaines de harcèlement sexuel, d'autres d'agressions sexuelles mais aussi de viol. Mais à l'issue des huit semaines de procès, il n'est pas impossible qu'Harvey Weinstein reparte libre.

En revanche, si l'accusation parvient à établir qu'il était un prédateur sexuel, il risque de terminer sa vie en prison. Mais ce procès est loin d’être plié d’avance.



Il négocie un accord financier avec plusieurs dizaines de femmes qui l'accusent. Plusieurs dizaines de millions de dollars qui seraient payés par sa société et les assurances. Ça, c’est la procédure civile.



Ce procès ne concerne en réalité que deux femmes. Car les faits décrits par beaucoup d’accusatrices étaient prescrits. Et pour les autres, il est difficile de trouver des témoins, des preuves. Au fil des audiences préliminaires, on a bien vu comment les procureurs ont tenté de faire en sorte que leur dossier ne soit pas démoli au procès par les défenseurs de Weinstein, qui a d’ailleurs changé à trois reprises ses avocats depuis un an.



Dans ce procès il reste donc deux femmes : il s'agit d'une assistante de production qui l'accuse d'agressions sexuelles dans sa chambre d'hôtel en 2006, une seconde femme anonyme qui l'accuse de viol dans une autre chambre d'hôtel en 2013 et une troisième femme, une actrice viendra témoigner même si les faits dont elle l'accuse sont prescrits.



Sa nouvelle avocate répète que ces relations étaient consenties, et affirme disposer de preuves que que ces femmes sont restés en bons termes avec lui. Elle espère ainsi faire douter le jury.

À partir de demain, la sélection des jurés va commencer. Plus de 2.000 jurés ont été sollicités. Son avocate veut prouver que si Weinstein a été condamné par l'opinion publique, il n'est pas forcément coupable aux yeux de la justice.