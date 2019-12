publié le 11/12/2019 à 20:44

Roman Polanski a accusé Harvey Weinstein d'avoir déterré "[l']affaire avec Samantha" pour contrer Le Pianiste aux Oscars en 2003. Le célèbre réalisateur déclare toutefois ne rien connaitre des accusations d'agressions sexuelles à l'encontre du producteur américain.

Ayant à l'époque deux films nommées aux oscars, Harvey Weinstein aurait volontairement fait remonter l'accusation de viol datée de 1977 par Samantha Geimer pour saboter Le Pianiste. "C’est lui qui a déterré mon affaire avec Samantha, vieille de vingt-six ans et qui, à l’époque, n’intéressait plus personne, et son attaché de presse a été le premier à me traiter de “violeur d’enfants”, a déclaré Roman Polanski dans les colonnes de Paris Match. Le cinéaste estime que le producteur américain a paniqué lorsque Le Pianiste a reçu deux récompenses aux Bafta, les Oscars britanniques.

Le célèbre cinéaste s'exprime pour la première fois depuis que la comédienne Valentine Monnier a déclaré en novembre 2019 avoir été agressée à Gstaad en 1975. Cette accusation de viol avait entaché la sortie de son film J'accuse qui a pourtant connu un franc succès en salles."C’est facile d’accuser quand tout est prescrit depuis des dizaines d’années", dénonce-t-il.