Primaires démocrates : Buttigieg et Sanders toujours au coude-à-coude

publié le 07/02/2020 à 13:51

"Too close to call". Pete Buttigieg et Bernie Sanders ont beau chacun s'auto-proclamer victorieux dans l'Iowa, trois jours après le fiasco des primaires démocrates, le parti n'ose toujours pas se prononcer en faveur de l'un ou l'autre des candidats. La raison : ils étaient donnés jeudi 6 février dans un mouchoir de poche.



D'après des résultats portant sur 100% des 1.765 bureaux de vote de l'Iowa, Pete Buttigieg, 38 ans et ancien maire de South Bend (Indiana), a obtenu 26,2% des suffrages, à un cheveu du sénateur Bernie Sanders (26,1%).

Une situation électorale telle qu'un nouveau décompte a été demandé par le chef du parti Tom Perez. "En raison des problèmes qui sont apparus dans l'application du processus de sélection des délégués, et afin que les gens aient confiance dans les résultats, j'appelle le parti démocrate de l'Iowa à commencer immédiatement un réexamen", a-t-il tweeté.

Buttigieg et Sanders revendiquent l'Iowa

Les deux candidats en tête revendiquent pourtant chacun la victoire selon des critères différents. Pete Buttigieg avance une "victoire stupéfiante" depuis lundi en nombre de délégués que l'Iowa enverra en juillet à la Convention nationale. Mais "en termes de vote populaire, nous avons remporté une victoire décisive", a proclamé de son côté le sénateur Bernie Sanders, qui avance 6.000 voix de plus que son concurrent au premier tour.

Ces résultats en suspens s'ajoute à la tenue chaotique du "caucus" de l'Iowa, perturbées par un bug informatique de l'application mobile du parti. Ce fiasco, qui a gâché le lancement des primaires démocrates et fait le bonheur du camp de Donald Trump, pourrait bien précipiter la fin du système de vote.



En attendant la proclamation d'un vainqueur officiel, la campagne continue. Après l'acquittement de Donald Trump et ce décollage raté, la malédiction du parti démocrate semble bien, elle aussi, se poursuivre.