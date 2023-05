En quelques heures, la confirmation de sa candidature à l'élection présidentielle a fait sensation, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans la sphère politique. Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a créé l'événement en annonçant qu'il se lancerait dans la course à la Maison-Blanche ce mercredi 24 mai, lors d'un échange sur Twitter avec Elon Musk en personne.

Ron De Santis est-il vraiment le candidat le plus sérieux, le principal adversaire de Donald Trump ? En tout cas, étant donné les critiques virulentes de l'ancien président contre lui, c'est clairement le républicain qui a le plus de chances contre l'ex-président aux primaires du parti. Ron DeSantis est en fait un ancien poulain de Donald Trump et il partage pas mal de ses idées. Il s'est d'ailleurs fait connaître dans tout le pays grâce à ses politiques ultra-conservatrices qu'il a mises en place en Floride sur l'éducation ou l'immigration. Les questions de genre et d'homosexualité n'ont plus le droit d'être évoquées à l'école, par exemple en Floride.

Il vient aussi de faire passer une loi pour combattre le travail au noir des immigrés et il mène une bataille en général contre la bien-pensance des démocrates. Il a surtout été remarqué alors qu'il a été réélu triomphalement à la tête de la Floride en novembre dernier, alors que les candidats républicains faisaient de plutôt mauvais scores ailleurs. Enfin, Ron DeSantis a autre atout : il est jeune, il n'a que 44 ans. Il est père de trois jeunes enfants. On est loin des 76 et 80 ans de Donald Trump ou de Joe Biden.

Disney à dos

Et pourtant, tout n'est pas gagné pour lui. Il a laissé entendre qu'il serait candidat assez tôt. Et Donald Trump n'a pas cessé depuis de l'attaquer sur son réseau social. Il n'a pas du tout envie que sa base se mette à soutenir son poulain. Résultat pour l'instant : le gouverneur de Floride est encore à la traîne derrière l'ancien président dans les sondages. Il s'est aussi aliéné de nombreux électorats.

Déjà, la communauté gay a très mal pris sa loi dans les écoles. La communauté hispanique a trouvé sa loi contre le travail au noir trop stricte et il est entré en guerre avec Disney, par exemple, qui est l'un des plus importants employeurs de Floride et l'un des poids lourds de l'économie américaine. Ça peut lui être préjudiciable pour la campagne.

Enfin, et surtout, Ron DeSantis manque de quelque chose d'essentiel pour se lancer dans une course à la présidentielle. Il manque de charisme. "Le problème avec Ron DeSantis c'est qu'il aurait besoin de se faire greffer une personnalité", ça, c'est ce qu'a écrit Donald Trump il n'y a pas longtemps à son propos.



