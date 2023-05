Pizza, cookies, crème glacée... pourquoi le régime alimentaire de Joe Biden inquiète

Joe Biden n'aime pas les légumes. "Il mange comme un enfant de cinq ans", dit même l'un de ses assistants. Ses plats préférés seraient le sandwich au beurre de cacahuète, la pizza, les cookies, les spaghettis à la sauce tomate et la crème glacée. À 80 ans, avec une élection présidentielle en 2024, le sujet devient politique.



Pour célébrer la fête mexicaine du 5 mai, Joe Biden est allé dans un restaurant typique de Washington. Une opération de séduction filmée. On y a vu le président acheter des quesadillas et des churros. Elle n'était pas là, mais cela n'a pas dû plaire à Jill Biden. Sa femme bataille en effet pour que son commandant en chef de mari délaisse les pizzas et les sandwichs pour du poisson et des haricots verts.

Certes, ses bilans de santé sont satisfaisants, il n'a pas de problème de poids, mais le président aura 82 ans au début d'un éventuel second mandat. Il le sait, son âge et sa santé seront des thèmes de campagne. Jill Biden, sa première conseillère, serait la garante d'un nouveau régime alimentaire, quitte à priver l'homme le plus puissant du monde des crèmes glacées dont il raffole.

