Après l'annonce du FBI de nouvelles investigations dans l'affaire des emails qui la poursuit depuis plus d'un an et demi, la camp Clinton a semblé sonné dans un premier temps, ne sachant pas trop quoi répondre. Fallait-il accepter en serrant les dents, ou bien attaquer ces révélations ? Après 24h de réflexion, en constatant les déflagrations, la remontée de Trump dans les sondages et les cris de joie de son rival qui parle de nouveau Watergate, la candidate a décidé que la meilleure défense était l'attaque. Alors va pour le refrain du complot qu'entonnait plutôt Trump jusque là.



En meeting en Floride, elle a mis en cause le directeur du FBI James Comey, un Républicain, en lui reprochain implicitement de vouloir interférer avec l'élection. "C'est non seulement très étrange", mais "sans précédent et profondément troublant", s'étonne-t-elle. La ministre de la Justice, une démocrate, avait d'ailleurs tenté de dissuader le directeur du FBI, qui dépend d'elle.

Le directeur de campagne a ensuite attaqué encore plus clairement le FBI, en exigeant qu'il révèle le plus rapidement possible le contenu des emails. Le leader des démocrates au Sénat, Harry Reid, a ensuite écrit au directeur du FBI, en lui reprochant d’avoir outrepassé sa fonction en intervenant ainsi dans l’élection. Il lui reproche aussi de ne pas avoir révélé les informations dont il dispose sur des liens entre Trump et la Russie.

En bref

- Il est temps que la campagne se termine, car tout le monde perd ses esprits. La preuve : la plus trumpissime des trumpistes de Fox News, la juge Jeannine Pirro, qui a une émission le week-end, a dénoncé le choix du FBI d'interférer avec l'élection en annonçant ce rebondissement aussi près du scrutin. C'est bien la première fois qu'on l'entend prendre la défense de Clinton.

- Clinton promet d’interdire les séances de conversion qu’imposent parfois des parents à leurs adolescents homosexuels. C’est une attaque contre Mike Pence, le candidat à la vice présidence de Trump qui a fait la promotion de ces camps. Ces enfants n’ont pas besoin d’être "soignés", a insisté la candidate.



- Cette centenaire, survivante de l’Holocauste, originaire d’Ukraine, qui n’avait pu immigrer aux Etats Unis après la guerre et avait du attendre 1993, vient de demander et obtenir la citoyenneté américaine pour pouvoir voter pour Clinton, qui sera, espère-t-elle, la première femme présidente.

She survived the holocaust — and years later, she’s getting her citizenship so she can vote for Hillary Clinton https://t.co/e92jtLmlPJ pic.twitter.com/lzLyNvWVq3 — CNN (@CNN) 30 octobre 2016

- La campagne Clinton a décidé d’organiser plusieurs concerts de soutien d’ici l’élection. Le premier, à Miami, avec la star Jenifer Lopez, visait notamment à mobiliser l’électorat latino.