Présidence française de l'UE : qu'est ce qui va changer lors des six prochains mois ?

Le sujet du jour. Depuis le 1er janvier 2022, la France assume la présidence tournante de l'Union Européenne. C'est l'occasion d'aborder les priorités que la présidence française compte porter durant les six prochains mois. Et de revenir sur les initiatives prises au sein du Conseil de l'Union européenne ces dernières années.

Pourquoi on en parle ? Les débats européens paraissent souvent loin alors qu'ils nous touchent au quotidien. Quel est le rôle de l'Europe dans la vie courante ? Quels défis doit-elle relever ? Est-ce que la crise l'a renforcée sur ses valeurs ?

L'analyse. "La base de l'Union Européenne, c'est d'être plus fort et en paix. Il n'y a pas eu de conflit depuis 1945, c'est énorme, explique Bénédicte Tassart, spécialiste des questions européennes à RTL. Grâce à l'Union Européenne, vous bénéficiez de la carte européenne d'assurance maladie et vous pouvez aller chez le médecin en Grèce et être remboursé. Vous pouvez boire de l'eau partout en sécurité car les normes sont les mêmes au sein de l'Union Européenne ..."





