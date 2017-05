publié le 08/05/2017 à 09:57

publié le 08/05/2017 à 09:57

Le président russe a rapidement réagi au lendemain de la victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française. Vladimir Poutine a fait savoir via un communiqué du Kremlin qu'il souhaitait établir de bonnes relations avec le prochain locataire de l'Élysée. Vladimir Poutine a exhorté Emmanuel Macron a "surmonter la méfiance mutuelle" entre les deux dirigeants et à "joindre leurs forces" face à "la menace croissante du terrorisme et de l'extrémisme violent". "Les citoyens français vous ont fait confiance pour diriger le pays dans une période difficile pour l'Europe et pour l'ensemble de la communauté internationale", écrit le président russe dans un message de félicitations. "Dans ces conditions, il est particulièrement important de surmonter la méfiance mutuelle et d'unir nos forces pour assurer la stabilité et la sécurité internationales". Le président de la commission d'information de la Chambre de la Fédération, Alexeï Pouchkov, a estimé que "la déception va s'installer très vite" chez les électeurs de M. Macron, qui hérite selon lui d'un "pays scindé, divisé".





Les responsables européens ont été parmi les premiers à réagir dimanche 8 mai à l'élection du centriste Emmanuel Macron à la présidence française, saluant "une victoire" pour l'Europe. Les Français ont fait le choix d'un "avenir européen", s'est félicité le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker. La victoire d'Emmanuel Macron est "une victoire pour une Europe forte et unie et pour l'amitié franco-allemande", a déclaré Steffen Seibert le porte-parole de la chancelière Angela Merkel qui s'est ensuite entretenue avec M. Macron. La Première ministre britannique Theresa May "félicite chaleureusement" Emmanuel Macron, a déclaré un porte-parole.

"Félicitations à Emmanuel Macron pour sa large victoire aujourd'hui comme prochain président de la France", a de son côté écrit le président américain Donald Trump sur Twitter. "Je suis impatient de travailler avec lui !".

Hillary Clinton, adversaire de Donald Trump à la présidentielle, a évoqué sur Twitter une "victoire pour Macron, pour la France, l'UE et le monde. Faites échouer ceux qui s'immiscent dans la démocratie (mais les médias disent que je ne peux pas en parler)". La dernière phrase est une allusion aux critiques qui lui ont été faites après qu'elle a accusé la Russie de lui avoir volé l'élection.