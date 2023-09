Poutine-Kim Jong-Un : le président russe bientôt en visite en Corée du Nord ?

Vladimir Poutine et Kim Jong-un dans l'Est de la Russie, le 13 septembre 2023.

Les deux dirigeants ne s'étaient pas rencontrés depuis 2019, lors d'un premier déplacement de Kim Jong-Un à Vladivostok. Mercredi 13 septembre, le déplacement du leader nord-coréen n'est pas passé inaperçu, celui-ci laissant présager une collaboration étroite à venir entre les deux pays.

Invité par Vladimir Poutine en Russie, à l'issue de la rencontre, Kim Jong-Un a naturellement retourné l'invitation au dirigeant russe, afin que ce dernier puisse visiter la République Populaire Démocratique de Corée (RPDC), "quand cela lui conviendra", selon KCNA, l'agence officielle nord-coréenne.

"Poutine a accepté avec plaisir l'invitation et réaffirmé son invariable volonté de continuer à faire avancer l'histoire et la tradition de l'amitié Russie-RPDC", a poursuivi l'agence. Lors de cette rencontre, Kim Jong-Un a assuré à Vladimir Poutine que Moscou remporterait une "grande victoire" sur ses ennemis.

À son tour le chef du Kremlin a salué le "renforcement futur de la coopération" avec Pyongyang, non sans évoquer des "perspectives" de coopération militaire avec la Corée du Nord. Ce dernier est d'ailleurs soumis à des sanctions internationales, à cause notamment de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement.



